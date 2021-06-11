День Ангела 11 червня святкують: Олександр, Андрій, Богдан.
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Прикмети 11 червня
- Якщо багато жита на полях з'явилося – буде багато грибів.
- На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи жита. Якщо пшениця 11 червня зійшла – літо буде вдалим.
- Дощ 11 червня – весь липень також дощі литимуть.
Що не можна робити 11 червня
- Вважають, що цього дня не можна турбувати землю. Тому по ній заборонено стрибати, адже так можна накликати нещастя.
- Сьогодні намагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.
- Роботу в полі та городі треба відкласти, за можливості, до наступного дня.