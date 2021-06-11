11 червня православна церква святкує день мучениці Феодосії. Свята була дуже доброю і завжди опікувалась бідними й знедоленими. Феодосія та інші монахині не дозволили знищити святі ікони й образи Ісуса Христа, за що були покарані й засуджені до смерті.