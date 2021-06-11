11 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

11 июня 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

11 июня Православная Церковь празднует день мученицы Феодосии. Святая была очень доброй и всегда заботилась о бедных и обездоленных. Феодосия и другие монахини не позволили уничтожить святые иконы и образы Иисуса Христа, за что были наказаны и приговорены к смерти.

День Ангела 11 июня празднуют: Александр, Андрей, Богдан.

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Приметы 11 июня

  • Если много ржи на полях появилось – будет много грибов.
  • На Феодосию крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы ржи. Если пшеница 11 июня взошла – лето будет удачным.
  • Дождь 11 июня – весь июль также дожди будут лить.

Что нельзя делать 11 июня

  • Считают, что в этот день нельзя беспокоить землю. Поэтому по ней запрещено прыгать, ведь так можно навлечь несчастье.
  • Сегодня стараются не выходить на улицу без особой надобности.
  • Работу в поле и огороде надо отложить, по возможности, до следующего дня.
Автор: Квітослава Туз