11 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 января христиане восточного обряда чтят память 14 тысяч младенцев, которых в Вифлееме казнил царь Ирод, желая убить новорожденного Иисуса Христа.
Именины сегодня празднуют: Марко, Иван, Фаддей, Георгий, Вениамин.
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Приметы
- Ночью мерцают звезды – будут сильные морозы.
- Снег падает крупными хлопьями – вскоре потеплеет и все будет таять.
- Если сегодня тепло, то весна будет ранней и теплой.
- Если ветер дует с северной стороны, а облаков нет — быть скоро сильному морозу.
Что нельзя делать 11 января
- Детям сегодня категорически запрещено выходить из дома. Считается, что сегодня за ними будут охотиться злые силы.
- Сегодня нельзя кричать на детей.
- Не стоит и взрослым выходить из дома после захода солнца, потому что есть вероятность навлечь на себя неприятности.
- 11 января нельзя работать.
Что можно делать 11 января
- В этот день матерям необходимо пойти в церковь и помолиться за своих детей.
- Проведите день в кругу семьи. 11 января является прекрасной возможностью наладить отношения со всеми членами семьи.
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