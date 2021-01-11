11 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 січня християни східного обряду вшановують пам'ять 14 тисяч немовлят, яких у Вифлеємі стратив цар Ірод, бажаючи вбити новонародженого Ісуса Христа.
Іменини сьогодні святкують: Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін.
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Прикмети
- Вночі мерехтять зірки - будуть сильні морози.
- Сніг падає великими пластівцями — незабаром потеплішає і все буде танути.
- Якщо сьогодні тепло, то весна буде ранньою і теплою.
- Якщо вітер дме з північного боку, а хмар немає — бути скоро сильного морозу.
Що не можна робити 11 січня
- Дітям сьогодні категорично заборонено виходити з дому. Вважається, що сьогодні за ними полюватимуть злі сили.
- Нині не можна кричати на дітей.
- Не варто й дорослим виходити з дому опісля заходу сонця, бо є ймовірність потрапити у халепу.
- 11 січня не можна працювати.
Що можна робити 11 січня
- В цей день матерям необхідно піти до церкви і помолитись за своїх дітей.
- Проведіть день у родинному колі. 11 січня є прекрасною нагодою налагодити стосунки зі всіма членами сім'ї.
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