Именины сегодня празднуют: Марко, Иоанн, Фаддей.

Читайте также Коляд, коляд, колядница: когда в Украине колядуют, щедруют и засевают

Приметы

  • Ночью мерцают звезды – будут сильные морозы.
  • Крупный снег падает – скоро потеплеет и все будет таять.
  • Если сегодня тепло, весна будет ранней и теплой.
  • Дождь со снегом падает – влажная погода продержится целую неделю.

Что нельзя делать 11 января

  • Не тратьте сегодня время зря. Будьте продуктивны и старайтесь выполнить все, что запланировали на этот день.
  • Нельзя кричать на детей.
  • Не стоит после полуночи выходить из дома, чтобы не навлечь на себя беду.