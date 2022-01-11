Именины сегодня празднуют: Марко, Иоанн, Фаддей.
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Приметы
- Ночью мерцают звезды – будут сильные морозы.
- Крупный снег падает – скоро потеплеет и все будет таять.
- Если сегодня тепло, весна будет ранней и теплой.
- Дождь со снегом падает – влажная погода продержится целую неделю.
Что нельзя делать 11 января
- Не тратьте сегодня время зря. Будьте продуктивны и старайтесь выполнить все, что запланировали на этот день.
- Нельзя кричать на детей.
- Не стоит после полуночи выходить из дома, чтобы не навлечь на себя беду.