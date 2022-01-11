Іменини сьогодні святкують: Марко, Іван, Тадей.

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Прикмети

  • Вночі мерехтять зірки - будуть сильні морози.
  • Лапатий сніг падає — незабаром потеплішає і все буде танути.
  • Якщо сьогодні тепло, то весна буде ранньою і теплою.
  • Дощ зі снігом падає – волога погода протримається цілий тиждень.

Що не можна робити 11 січня

  • Не витрачайте сьогодні час дарма. Будьте продуктивними й намагайтесь виконати все, що запланували на цей день.
  • Нині не можна кричати на дітей.
  • Не варто після опівночі виходити з дому, аби не накликати на себе біду.