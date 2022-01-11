Іменини сьогодні святкують: Марко, Іван, Тадей.
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Прикмети
- Вночі мерехтять зірки - будуть сильні морози.
- Лапатий сніг падає — незабаром потеплішає і все буде танути.
- Якщо сьогодні тепло, то весна буде ранньою і теплою.
- Дощ зі снігом падає – волога погода протримається цілий тиждень.
Що не можна робити 11 січня
- Не витрачайте сьогодні час дарма. Будьте продуктивними й намагайтесь виконати все, що запланували на цей день.
- Нині не можна кричати на дітей.
- Не варто після опівночі виходити з дому, аби не накликати на себе біду.