11 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

11 января 2022 , 08:32
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Источник:

24 канал

11 января украинские верующие отмечают день памяти Вифлеемских младенцев. Это те дети, которых по библейскому преданию убил царь Ирод, когда искал новорожденного Иисуса. Церковь зачислила этих младенцев в число мучеников.

Именины сегодня празднуют: Марко, Иоанн, Фаддей.

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Приметы

  • Ночью мерцают звезды – будут сильные морозы.
  • Крупный снег падает – скоро потеплеет и все будет таять.
  • Если сегодня тепло, весна будет ранней и теплой.
  • Дождь со снегом падает – влажная погода продержится целую неделю.

Что нельзя делать 11 января

  • Не тратьте сегодня время зря. Будьте продуктивны и старайтесь выполнить все, что запланировали на этот день.
  • Нельзя кричать на детей.
  • Не стоит после полуночи выходить из дома, чтобы не навлечь на себя беду.
Автор: Андріана Будиш