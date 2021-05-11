Именины празднуют Максим, Виталий, Зенон.

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Приметы 11 мая

  • 11 мая на небе нет облаков – лето обещает быть солнечным.
  • Ночью много звезд и тепло – к обильному урожаю.
  • На рассвете звезды сильно мерцают – будет дождь.
  • Если поздно зацвели одуванчики – лето может быть засушливым.

Что нельзя делать 11 мая

  • Сегодня не рекомендуется начинать любое лечение.
  • Не рассказывайте никому о своей помолвке, потому что свадьба может так и не состояться.