Именины празднуют Максим, Виталий, Зенон.
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Приметы 11 мая
- 11 мая на небе нет облаков – лето обещает быть солнечным.
- Ночью много звезд и тепло – к обильному урожаю.
- На рассвете звезды сильно мерцают – будет дождь.
- Если поздно зацвели одуванчики – лето может быть засушливым.
Что нельзя делать 11 мая
- Сегодня не рекомендуется начинать любое лечение.
- Не рассказывайте никому о своей помолвке, потому что свадьба может так и не состояться.