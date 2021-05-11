Іменини святкують Максим, Віталій, Зенон.
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Прикмети 11 травня
- 11 травня на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.
- Вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.
- На світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.
- Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.
Що не можна робити 11 травня
- Сьогодні не рекомендується починати будь-яке лікування.
- Не розповідайте нікому про свої заручини, бо весілля може так і не відбутися.