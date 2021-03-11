В народном календаре 11 марта отмечают день Порфирия Позднего. Обычно, отныне устанавливалась хорошая весенняя погода. Интересным предостережением на 11 марта является то, что не стоит сегодня знакомиться с девушками и парнями.

Именины празднуют Николай и Иван. К теме Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка Приметы на 11 марта Перелетные птицы вернулись из теплых краев ранее – ждите обильного урожая зерновых культур.

Если на 11 марта метет метель, то лето будет дождливым и прохладным.

Звездное небо 11 марта – ждите летом засухи. Что нельзя делать 11 марта Не завидуйте никому. Ваш негатив может вернуться к вам по правилу бумеранга.

На Порфирия не стоит заниматься садоводством, ведь тогда урожай сойдет очень поздно.

11 марта нельзя употреблять алкоголь.