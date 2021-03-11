11 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
В народном календаре 11 марта отмечают день Порфирия Позднего. Обычно, отныне устанавливалась хорошая весенняя погода. Интересным предостережением на 11 марта является то, что не стоит сегодня знакомиться с девушками и парнями.
Источник:24 канал
Именины празднуют Николай и Иван.
К теме Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
Приметы на 11 марта
- Перелетные птицы вернулись из теплых краев ранее – ждите обильного урожая зерновых культур.
- Если на 11 марта метет метель, то лето будет дождливым и прохладным.
- Звездное небо 11 марта – ждите летом засухи.
Что нельзя делать 11 марта
- Не завидуйте никому. Ваш негатив может вернуться к вам по правилу бумеранга.
- На Порфирия не стоит заниматься садоводством, ведь тогда урожай сойдет очень поздно.
- 11 марта нельзя употреблять алкоголь.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter