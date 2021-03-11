11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
У народному календарі 11 березня відзначають день Порфирія Пізнього. Зазвичай, відсьогодні встановлювалась гарна весняна погода. Цікавою засторогою на 11 березня є те, що не варто сьогодні знайомитись з дівчатами й хлопцями.
Джерело:24 канал
Іменини святкують Микола та Іван.
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Прикмети на 11 березня
- Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.
- Якщо на 11 березня мете заметіль, то літо буде дощовим і прохолодним.
- Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи.
Що не можна робити 11 березня
- Не заздріть нікому. Ваш негатив може повернутись до вас за правилом бумерангу.
- На Порфирія не варто займатись садівництвом, адже тоді врожай зійде дуже пізно.
- 11 березня не можна вживати алкоголь.
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