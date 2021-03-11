У народному календарі 11 березня відзначають день Порфирія Пізнього. Зазвичай, відсьогодні встановлювалась гарна весняна погода. Цікавою засторогою на 11 березня є те, що не варто сьогодні знайомитись з дівчатами й хлопцями.

Іменини святкують Микола та Іван. До теми Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка Прикмети на 11 березня Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.

Якщо на 11 березня мете заметіль, то літо буде дощовим і прохолодним.

Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи. Що не можна робити 11 березня Не заздріть нікому. Ваш негатив може повернутись до вас за правилом бумерангу.

На Порфирія не варто займатись садівництвом, адже тоді врожай зійде дуже пізно.

11 березня не можна вживати алкоголь.