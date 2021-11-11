Именины сегодня празднует Анастасия.

К слову Волшебное время скидок: когда в Украине состоится Черная пятница-2021

Приметы 11 ноября

  • Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.
  • Низко движутся облака по небу – к похолоданию.
  • Если ночью иней, то днем снега не будет.
  • Голуби воркуют – к хорошей погоде.
  • Луна на небе ночью видна – будет мороз.

Что нельзя делать 11 ноября

  • Если у вас должна состояться встреча с малознакомым человеком – лучше перенесите ее, ведь есть вероятность, что общение будет неудачным.
  • В этот день нельзя оставлять самых маленьких детей.
  • Старайтесь не конфликтовать 11 ноября с коллегами.