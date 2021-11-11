Іменини сьогодні святкує Анастасія.

До слова Чарівний час знижок: коли в Україні відбудеться Чорна п'ятниця-2021

Прикмети 11 листопада

  • Якщо йде сніг або дощ, то в день Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.
  • Низько рухаються хмари по небу – до похолодання.
  • Якщо вночі іній, то вдень снігу не буде.
  • Голуби воркують – до гарної погоди.
  • Місяць на небі вночі видно – буде мороз.

Що не можна робити 11 листопада

  • Якщо у вас має відбутись зустріч з малознайомою людиною – краще перенесіть її, адже є ймовірність, що спілкування буде невдалим.
  • У цей день не можна лишати самих маленьких дітей.
  • Намагайтесь не конфліктувати 11 листопада з колегами.