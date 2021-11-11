11 листопада в православній церкві вшановують пам'ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки. Цього дня люди особливо ставились до овець, адже вважали, якщо з ними погано обходитись, то у дім прийдуть нещастя і злидні.