11 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 ноября 2021 , 08:34
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Источник:

24 канал

11 ноября в православной церкви чтят память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки. В этот день люди особенно относились к овцам, ведь считали, если с ними плохо обходиться, то в дом придут несчастья и нищета.

Именины сегодня празднует Анастасия.

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Приметы 11 ноября

  • Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.
  • Низко движутся облака по небу – к похолоданию.
  • Если ночью иней, то днем снега не будет.
  • Голуби воркуют – к хорошей погоде.
  • Луна на небе ночью видна – будет мороз.

Что нельзя делать 11 ноября

  • Если у вас должна состояться встреча с малознакомым человеком – лучше перенесите ее, ведь есть вероятность, что общение будет неудачным.
  • В этот день нельзя оставлять самых маленьких детей.
  • Старайтесь не конфликтовать 11 ноября с коллегами.
Автор: Андріана Будиш