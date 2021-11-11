11 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 ноября 2021 , 08:34Читати новину українською
Источник:24 канал
11 ноября в православной церкви чтят память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки. В этот день люди особенно относились к овцам, ведь считали, если с ними плохо обходиться, то в дом придут несчастья и нищета.
Именины сегодня празднует Анастасия.
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Приметы 11 ноября
- Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.
- Низко движутся облака по небу – к похолоданию.
- Если ночью иней, то днем снега не будет.
- Голуби воркуют – к хорошей погоде.
- Луна на небе ночью видна – будет мороз.
Что нельзя делать 11 ноября
- Если у вас должна состояться встреча с малознакомым человеком – лучше перенесите ее, ведь есть вероятность, что общение будет неудачным.
- В этот день нельзя оставлять самых маленьких детей.
- Старайтесь не конфликтовать 11 ноября с коллегами.