Именины сегодня празднует Василий.

К слову Выходные в октябре-2021: сколько свободного времени украинцы получат во втором месяце осени

Приметы 11 октября

Идет дождь сегодня – скоро заморозки будут.

Ветер поднялся – ждите холодов.

Что нельзя делать 11 октября