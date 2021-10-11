Іменини сьогодні святкує Василь.
До слова Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені
Прикмети 11 жовтня
- Дощить сьогодні – скоро заморозки будуть.
- Вітер здійнявся – чекайте холодів.
Що не можна робити 11 жовтня
- Не рекомендується сьогодні вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.
- Вірили, що сьогодні не можна замітати у будинку. Так можна було вимести з оселі усе благополуччя.
- Намагайтесь уникати людей, які псують вам настрій. Таке оточення відбирає у вас життєві сили і налаштовує на негатив.