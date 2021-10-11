Іменини сьогодні святкує Василь.

До слова Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені

Прикмети 11 жовтня

Дощить сьогодні – скоро заморозки будуть.

Вітер здійнявся – чекайте холодів.

Що не можна робити 11 жовтня