11 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 октября 2021 , 08:31Читати новину українською
Источник:24 канал
11 октября православная церковь празднует память святого Харитона Исповедника. Святой жил во время правления императора Аврелиана, известного своей неприязнью к христианам.
Именины сегодня празднует Василий.
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Приметы 11 октября
- Идет дождь сегодня – скоро заморозки будут.
- Ветер поднялся – ждите холодов.
Что нельзя делать 11 октября
- Не рекомендуется сегодня употреблять любые ягоды. Говорят, что нечистая сила плюет на эти ягоды, и тот, кто их съест – будет болеть.
- Верили, что сегодня нельзя заметать в доме. Так можно было вымести из дома все благополучие.
- Старайтесь избегать людей, которые портят вам настроение. Такое окружение отбирает у вас жизненные силы и настраивает на негатив.