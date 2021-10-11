11 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 октября 2021 , 08:31
Читати новину українською

Источник:

24 канал

11 октября православная церковь празднует память святого Харитона Исповедника. Святой жил во время правления императора Аврелиана, известного своей неприязнью к христианам.

Именины сегодня празднует Василий.

К слову Выходные в октябре-2021: сколько свободного времени украинцы получат во втором месяце осени

Приметы 11 октября

  • Идет дождь сегодня – скоро заморозки будут.
  • Ветер поднялся – ждите холодов.

Что нельзя делать 11 октября

  • Не рекомендуется сегодня употреблять любые ягоды. Говорят, что нечистая сила плюет на эти ягоды, и тот, кто их съест – будет болеть.
  • Верили, что сегодня нельзя заметать в доме. Так можно было вымести из дома все благополучие.
  • Старайтесь избегать людей, которые портят вам настроение. Такое окружение отбирает у вас жизненные силы и настраивает на негатив.