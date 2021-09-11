Иоанн Креститель предсказал появление на свет Сына Божьего и именно он стал тем, кто окрестил Иисуса. Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери.
Читайте Сентябрь-2021: сколько выходных украинцы получат в первом месяце осени
День Ангела 11 сентября празднует Иван.
Приметы 11 сентября
- Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.
- Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.
- Гром гремит – осень будет теплой.
- Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.
11 сентября – День Усекновения Главы Предтечи / Фото Википедия
Что нельзя делать 11 сентября
- В этот день запрещено брать в руки ножи и ножницы.
- Не шумите и не ссорьтесь ни с кем.
- Не ругайтесь.
- 11 сентября запрещено употреблять алкоголь.