Иоанн Креститель предсказал появление на свет Сына Божьего и именно он стал тем, кто окрестил Иисуса. Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери.

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День Ангела 11 сентября празднует Иван.

Приметы 11 сентября

  • Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.
  • Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.
  • Гром гремит – осень будет теплой.
  • Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.


11 сентября – День Усекновения Главы Предтечи / Фото Википедия

Что нельзя делать 11 сентября

  • В этот день запрещено брать в руки ножи и ножницы.
  • Не шумите и не ссорьтесь ни с кем.
  • Не ругайтесь.
  • 11 сентября запрещено употреблять алкоголь.