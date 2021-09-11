Иоанн Креститель предсказал появление на свет Сына Божьего и именно он стал тем, кто окрестил Иисуса. Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери.

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День Ангела 11 сентября празднует Иван.

Приметы 11 сентября

Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.

Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.

Гром гремит – осень будет теплой.

Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.



11 сентября – День Усекновения Главы Предтечи / Фото Википедия

Что нельзя делать 11 сентября