Іван Хреститель передбачив появу на світ Сина Божого й саме він став тим, хто охрестив Ісуса. Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері.

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День Ангела 11 вересня святкує Іван.

Прикмети 11 вересня

Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.

Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.

Грім гримить – осінь буде теплою.

Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.



11 вересня – День Усікновення Глави Предтечі / Фото Вікіпедія

Що не можна робити 11 вересня