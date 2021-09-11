11 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 сентября православные христиане чествуют Усекновение главы Иоанна Предтечи. Согласно библейским преданиям, царь Ирод приказал отрубить голову Ивану Хресителю, ведь этого захотела его жена Иродиада.

Иоанн Креститель предсказал появление на свет Сына Божьего и именно он стал тем, кто окрестил Иисуса. Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери.

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День Ангела 11 сентября празднует Иван.

Приметы 11 сентября

Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.

Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.

Гром гремит – осень будет теплой.

Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.



11 сентября – День Усекновения Главы Предтечи / Фото Википедия

Что нельзя делать 11 сентября