Поздравления с днем Ангела принимают Даниил и Федор.

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Приметы 12 декабря

  • Снег пошел 12 декабря – скоро будет метель.
  • Заря розовая утром 12 декабря – скоро начнутся сильные ветры.
  • Снег еще не выпал – до 19 декабря будут сильные морозы.
  • Ветер поднялся – ждите оттепели.
  • Солнечный и ясный день – придут сильные холода.

Что нельзя делать 12 декабря

  • Сегодняшний день считается не слишком счастливым, поэтому не рекомендуется в этот день назначать важные встречи или планировать важные события.
  • Не делайте сегодня дорогих покупок.