Поздравления с днем Ангела принимают Даниил и Федор.
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Приметы 12 декабря
- Снег пошел 12 декабря – скоро будет метель.
- Заря розовая утром 12 декабря – скоро начнутся сильные ветры.
- Снег еще не выпал – до 19 декабря будут сильные морозы.
- Ветер поднялся – ждите оттепели.
- Солнечный и ясный день – придут сильные холода.
Что нельзя делать 12 декабря
- Сегодняшний день считается не слишком счастливым, поэтому не рекомендуется в этот день назначать важные встречи или планировать важные события.
- Не делайте сегодня дорогих покупок.