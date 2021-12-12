Привітання з днем Ангела приймають Данило та Федір.
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Прикмети 12 грудня
- Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль.
- Зоря рожева вранці 12 грудня – скоро почнуться сильні вітри.
- Сніг ще не випав – до 19 грудня будуть сильні морози.
- Вітер здійнявся – чекайте відлиги.
- Сонячний та ясний день – прийдуть сильні холоди.
Що не можна робити 12 грудня
- Сьогоднішній день вважається не надто щасливим, тому не рекомендовано цього дня призначати важливі зустрічі чи планувати важливі події.
- Не робіть сьогодні дорогих покупок.