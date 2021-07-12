Именины 12 июля отмечают Петр и Павел.
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Приметы 12 июля
- На Петра и Павла падает дождь – будет плохой урожай.
- Петров день считают макушкой лета, с момента которой наступает 40 жарких дней.
- Кукушка 12 июля не кует – зима будет холодной.
Приметы 12 июля / Фото Pixabay
Что нельзя делать 12 июля
- 12 июля запрещен физический труд.
- Также в этот день нельзя заниматься рукоделием.
- Верили, если на Петра и Павла долго спать, то можно проспать свое счастье.
- Не ссорьтесь ни с кем в этот день.
- 12 июля нельзя венчаться.