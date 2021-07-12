Іменини 12 липня відзначають Петро і Павло.

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Прикмети 12 липня

  • На Петра і Павла падає дощ – буде поганий урожай.
  • Петрів день вважають це маківкою літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.
  • Зозуля 12 липня не кує – зима буде холодною.

Прикмети Петра і Павла
Прикмети 12 липня / Фото Pixabay

Що не можна робити 12 липня

  • 12 липня заборонена фізична праця.
  • Також цього дня не можна займатись рукоділлям.
  • Вірили, якщо на Петра і Павла довго спати, то можна проспати своє щастя.
  • Не сваріться ні з ким у цей день.
  • 12 липня не можна вінчатись.