12 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 июля 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

12 июля чествуют день святых Петра и Павла. Этот религиозный праздник имеет большое значение для христиан и к этому дню они готовятся особенно усердно. Что нельзя делать 12 июля – читайте в материале.

Именины 12 июля отмечают Петр и Павел.

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Приметы 12 июля

  • На Петра и Павла падает дождь – будет плохой урожай.
  • Петров день считают макушкой лета, с момента которой наступает 40 жарких дней.
  • Кукушка 12 июля не кует – зима будет холодной.


Приметы 12 июля / Фото Pixabay

Что нельзя делать 12 июля

  • 12 июля запрещен физический труд.
  • Также в этот день нельзя заниматься рукоделием.
  • Верили, если на Петра и Павла долго спать, то можно проспать свое счастье.
  • Не ссорьтесь ни с кем в этот день.
  • 12 июля нельзя венчаться.
Автор: Квітослава Туз