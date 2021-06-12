Именины 12 июня празднуют: Исаак, Ян, Антонина.

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Приметы 12 июня

  • Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.
  • 12 июня идет дождь – весь июнь будет туманным и холодным.
  • Облака быстро по небу плывут – к ливню.

Что нельзя делать 12 июня

  • Не подвергайте себя опасности и не ходите сегодня в лес. Также не ходите там, где высокая трава, так как можно встретить змею.
  • Верили, что 12 июня нельзя убивать змей.
  • Не злословь и не лгите.