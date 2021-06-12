Православная церковь 12 июня чтит память преподобного игумена Исаакия Далматского. В народе 12 июня считали "змеиным" днем, ведь пресмыкающиеся в этот день становятся чрезвычайно активными и выползают из своих убежищ. Что не стоит делать 12 июня и чего стоит опасаться этого дня узнавайте в материале.