Іменини 12 червня святкують: Ісаак, Ян, Антоніна.
Актуально Вихідні у червні 2021: скільки днів будуть відпочивати жителі України
Прикмети 12 червня
- Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.
- 12 червня падає дощ – весь червень буде туманним і холодним.
- Хмари швидко небом пливуть – на зливу.
Що не можна робити 12 червня
- Не піддавайте себе небезпеці й не ходіть сьогодні у ліс. Також не ходіть там, де є високі трави, адже можете натрапити на змію.
- Вірили, що 12 червня не можна вбивати гадюк.
- Не лихословте й не брешіть.