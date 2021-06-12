Іменини 12 червня святкують: Ісаак, Ян, Антоніна.

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Прикмети 12 червня

  • Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.
  • 12 червня падає дощ – весь червень буде туманним і холодним.
  • Хмари швидко небом пливуть – на зливу.

Що не можна робити 12 червня

  • Не піддавайте себе небезпеці й не ходіть сьогодні у ліс. Також не ходіть там, де є високі трави, адже можете натрапити на змію.
  • Вірили, що 12 червня не можна вбивати гадюк.
  • Не лихословте й не брешіть. 