Православна церква 12 червня вшановує пам'ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського. У народі 12 червня вважали "зміїним" днем, адже плазуни у цей день стають надзвичайно активними й виповзають зі своїх схованок. Що не варто робити 12 червня і чого варто остерігатись цього дня дізнавайтесь у матеріалі.