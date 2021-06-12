12 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

Православная церковь 12 июня чтит память преподобного игумена Исаакия Далматского. В народе 12 июня считали "змеиным" днем, ведь пресмыкающиеся в этот день становятся чрезвычайно активными и выползают из своих убежищ. Что не стоит делать 12 июня и чего стоит опасаться этого дня узнавайте в материале.
Именины 12 июня празднуют: Исаак, Ян, Антонина.
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Приметы 12 июня
- Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.
- 12 июня идет дождь – весь июнь будет туманным и холодным.
- Облака быстро по небу плывут – к ливню.
Что нельзя делать 12 июня
- Не подвергайте себя опасности и не ходите сегодня в лес. Также не ходите там, где высокая трава, так как можно встретить змею.
- Верили, что 12 июня нельзя убивать змей.
- Не злословь и не лгите.