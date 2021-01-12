12 января чтят память Анисии Солунской. Святая была родом из греческого города Салоники. После смерти родителей, Анисия раздала все имущество бедным, а собственную жизнь посвятила молитвам Богу. Святая Анисия умерла из-за своих убеждений и веры в Христа, при императоре Максимиане, который известен своими гонениями христиан.

Именины празднуют: Антон, Даниил, Ирина, Лев, Анисия, Федора и Феодосия. К теме Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 года для всех знаков Зодиака Приметы Если на Анисию ветер дует с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым.

По верованиям, люди, которые родились 12 января, являются очень счастливыми.

Если на Анисию воробей громко щебечет – ждите скорой оттепели.

12 января пошел снег – лето будет дождливым и пасмурным.

Звезд на небе не видно – к перемене погоды.

Приметы на святой Анисии Что нельзя делать 12 января Не стоит сегодня покупать ценные вещи, ведь в дальнейшем эти приобретения могут навлечь на вас беду. Если вы запланировали какие-то финансовые сделки, то лучше перенесите их на потом.

Не обсуждайте своих друзей и их планы с чужими или малознакомыми людьми. Такие разговоры могут испортить ваши отношения.

В этот день нельзя далеко отходить от дома. Вы можете соревноваться со стихией, однако это не принесет успех. Поэтому не подвергайте себя опасности.