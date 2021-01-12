12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 января чтят память Анисии Солунской. Святая была родом из греческого города Салоники. После смерти родителей, Анисия раздала все имущество бедным, а собственную жизнь посвятила молитвам Богу. Святая Анисия умерла из-за своих убеждений и веры в Христа, при императоре Максимиане, который известен своими гонениями христиан.
Именины празднуют: Антон, Даниил, Ирина, Лев, Анисия, Федора и Феодосия.
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Приметы
- Если на Анисию ветер дует с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым.
- По верованиям, люди, которые родились 12 января, являются очень счастливыми.
- Если на Анисию воробей громко щебечет – ждите скорой оттепели.
- 12 января пошел снег – лето будет дождливым и пасмурным.
- Звезд на небе не видно – к перемене погоды.
Приметы на святой Анисии
Что нельзя делать 12 января
- Не стоит сегодня покупать ценные вещи, ведь в дальнейшем эти приобретения могут навлечь на вас беду. Если вы запланировали какие-то финансовые сделки, то лучше перенесите их на потом.
- Не обсуждайте своих друзей и их планы с чужими или малознакомыми людьми. Такие разговоры могут испортить ваши отношения.
- В этот день нельзя далеко отходить от дома. Вы можете соревноваться со стихией, однако это не принесет успех. Поэтому не подвергайте себя опасности.
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