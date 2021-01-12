12 січня вшановують пам'ять Анісії Солунської. Свята була родом із грецького міста Салоніки. Опісля смерті батьків, Анісія роздала все майно бідним, а власне життя присвятила молитвам Богові. Свята Анісія померла через свої переконання і віру у Христа, при імператорі Максиміані, який відомий своїми гоніннями християн.

Іменини святкують: Антон, Данило, Ірина, Лев, Анісія, Федора та Феодосія. До теми Любовний гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку Прикмети Якщо на Анісію вітер дме з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим.

За віруваннями, люди, які народилися 12 січня є дуже щасливими.

Якщо на Анісію горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.

12 січня пішов сніг – літо буде дощовим і похмурим.

Зірок на небі не видно – до зміни погоди.

Прикмети на святої Анісії Що не можна робити 12 січня Не варто сьогодні купувати коштовні речі, адже в подальшому ці придбання можуть накликати на вас біду. Якщо ви запланували якісь фінансові угоди, то краще перенесіть їх на потім.

Не обговорюйте своїх друзів та їхні плани із чужими або малознайомими людьми. Такі розмови можуть зіпсувати ваші стосунки.

У цей день не можна далеко відходити від дому. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.