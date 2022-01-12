12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 января 2022 , 08:40
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Источник:

24 канал

12 января чтят память Анисии Солунской. Святая была родом из греческого города Салоники. После смерти родителей Анисия раздала все имущество бедным, а собственную жизнь посвятила молитвам Богу.

День Ангела сегодня отмечает Антон.

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Приметы 12 января

  • Ветер поднялся 12 января – лето будет теплым.
  • Воробьи чирикают – будет оттепель.
  • В этот день идет снег – лето будет дождливым.
  • Ночью небо в тучах – погода будет меняться.

Приметы 12 января / Фото Pixabay

Что нельзя делать 12 января

  • Не покупайте сегодня драгоценные вещи.
  • Не обсуждайте своих друзей и их планы с чужими или малознакомыми людьми.
  • Не ругайтесь.
Автор: Андріана Будиш