12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 января 2022 , 08:40Читати новину українською
Источник:24 канал
12 января чтят память Анисии Солунской. Святая была родом из греческого города Салоники. После смерти родителей Анисия раздала все имущество бедным, а собственную жизнь посвятила молитвам Богу.
День Ангела сегодня отмечает Антон.
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Приметы 12 января
- Ветер поднялся 12 января – лето будет теплым.
- Воробьи чирикают – будет оттепель.
- В этот день идет снег – лето будет дождливым.
- Ночью небо в тучах – погода будет меняться.
Приметы 12 января / Фото Pixabay
Что нельзя делать 12 января
- Не покупайте сегодня драгоценные вещи.
- Не обсуждайте своих друзей и их планы с чужими или малознакомыми людьми.
- Не ругайтесь.