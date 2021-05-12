Именины сегодня отмечают Арсений, Николай, Василий.
Читайте Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая для всех знаков Зодиака
Приметы 12 мая
- Восход солнца яркий и ясный – летом будет хороший урожай.
- Муравьи на Девяти святых переселяются в сухое место – скоро пойдет дождь.
- Многие жуков – будет засуха.
- Молния перед дождем 12 мая – дожди будут лить целый май.
12 мая – праздник Девяти мучеников
Что нельзя делать 12 мая
- Не ругайтесь и не злословте.
- Не завидуйте в этот день. Верят, если 12 мая делать добрые дела, то в дом придет благополучие.
- По традиции, в полдень 12 мая люди выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру. Это должно обеспечить им здоровье на целый год.