Іменини сьогодні відзначають Арсен, Микола, Василь.

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Прикмети 12 травня

  • Схід сонця яскравий і ясний – літом буде гарний урожай.
  • Мурахи на Дев'яти святих переселяються в сухе місце – скоро піде дощ.
  • Багато хрущів – буде посуха.
  • Блискавка перед дощем 12 травня – дощі будуть лити цілий травень.

12 травня яке свято
12 травня – свято Дев'яти святих мучеників

Що не можна робити 12 травня

  • Не лайтесь і не лихословте.
  • Не заздріть у цей день. Вірять, якщо 12 травня робити добрі справи, то в дім прийде благополуччя.
  • За традицією, опівдні 12 травня люди виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру. Це мало б забезпечити їм здоров'я на цілий рік.
     