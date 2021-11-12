Именины 12 ноября отмечает Марк.
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Приметы 12 ноября
- Синички суетятся возле гнезд – будет мороз.
- Птицы клюют на дереве кору – ждите осадков.
- Солнце за облаками прячется – на следующий день будет пасмурно.
- Ночью ветер поднялся – скоро придет похолодание.
12 ноября – День иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"
Что нельзя делать 12 ноября
- Не кричите сегодня. Старайтесь сдерживать порывы злости и агрессии на работе или учебе. Если вам захочется "выпустить пар" – прогуляйтесь или займитесь любимым делом.
- Не оттягивайте визит к врачу, если вас уже давно беспокоит какая-нибудь болезнь.