12 ноября верующие чествуют образ Пресвятой Богородицы "Озерянской". Есть предание, что эту икону нашли под лесом, когда выкашивали траву. Косарь случайно рассек ее пополам, потому что не увидел святыни. Испугавшись, мужчина сразу взял обе части образа и отнес домой. Уже в доме он поставил икону на видное место, зажег свечу перед ней и помолился. А уже утром святыня была целой.