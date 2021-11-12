Именины 12 ноября отмечает Марк.

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Приметы 12 ноября

  • Синички суетятся возле гнезд – будет мороз.
  • Птицы клюют на дереве кору – ждите осадков.
  • Солнце за облаками прячется – на следующий день будет пасмурно.
  • Ночью ветер поднялся – скоро придет похолодание.

12 листопада День ікони Пресвятої Богородиці Озерянської
12 ноября – День иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"

Что нельзя делать 12 ноября

  • Не кричите сегодня. Старайтесь сдерживать порывы злости и агрессии на работе или учебе. Если вам захочется "выпустить пар" – прогуляйтесь или займитесь любимым делом.
  • Не оттягивайте визит к врачу, если вас уже давно беспокоит какая-нибудь болезнь.