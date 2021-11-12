12 листопада віряни вшановують образ Пресвятої Богородиці "Озерянської". Є переказ, що цю ікону знайшли під лісом, коли викошували там траву. Косар випадково розсік її навпіл, адже не побачив святині. Налякавшись, чоловік одразу взяв обидві частини образу й відніс додому. Вже в хаті він поставив ікону на видне місце, запалив свічку перед нею й помолився. А вже вранці святиня була цілою.