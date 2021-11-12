Іменини 12 листопада святкує Марк.

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Прикмети 12 листопада

  • Синички метушаться до гнізд – буде мороз.
  • Птахи клюють з дерева кору – очікуйте опадів.
  • Сонце за хмарами ховається – наступного дня буде похмуро.
  • Вночі вітер здійнявся – скоро прийде похолодання.

12 листопада День ікони Пресвятої Богородиці Озерянської
12 листопада – День ікони Пресвятої Богородиці "Озерянської"

Що не можна робити 12 листопада

  • Не кричіть сьогодні. Намагайтесь стримувати пориви злості й агресії на роботі чи на навчанні. Якщо вам захочеться "випустити пару" – прогуляйтесь чи займіться улюбленою справою.
  • Не відтягуйте візит до лікаря, якщо вас вже давно турбує якась хвороба.