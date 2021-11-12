12 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 ноября 2021 , 08:40Читати новину українською
Источник:24 канал
12 ноября верующие чествуют образ Пресвятой Богородицы "Озерянской". Есть предание, что эту икону нашли под лесом, когда выкашивали траву. Косарь случайно рассек ее пополам, потому что не увидел святыни. Испугавшись, мужчина сразу взял обе части образа и отнес домой. Уже в доме он поставил икону на видное место, зажег свечу перед ней и помолился. А уже утром святыня была целой.
Именины 12 ноября отмечает Марк.
Очаровательное время скидок: когда в Украине состоится Черная пятница-2021
Приметы 12 ноября
- Синички суетятся возле гнезд – будет мороз.
- Птицы клюют на дереве кору – ждите осадков.
- Солнце за облаками прячется – на следующий день будет пасмурно.
- Ночью ветер поднялся – скоро придет похолодание.
12 ноября – День иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"
Что нельзя делать 12 ноября
- Не кричите сегодня. Старайтесь сдерживать порывы злости и агрессии на работе или учебе. Если вам захочется "выпустить пар" – прогуляйтесь или займитесь любимым делом.
- Не оттягивайте визит к врачу, если вас уже давно беспокоит какая-нибудь болезнь.