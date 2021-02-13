13 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
13 февраля христианский мир чтит память святого Никиты. В народе святой считается весьма почитаемым, ибо он совершал много добрых дел. Святому Никите молятся как к покровителю огня и верят, что он может спасти от шаровых молний. Также, сегодня празднуют Всемирный день радио.
Источник:24 канал
День Ангела сегодня празднуют: Никита, Виктор и Илья.
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Приметы 13 февраля
- Человек, который родился 13 февраля будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.
- На солнце видны круги – будет урожайный год.
- Ясная ночь и видны звезды – завтра будет солнечная погода.
- Воробьи громко щебечут и утепляют гнезда – ожидайте стужи и морозной погоды.
Что нельзя делать 13 февраля
- Не следует сегодня заниматься тяжелой работой.
- Нельзя в этот день быть равнодушным к нуждающимся.
- Считают, что на Никиты нельзя подметать в доме, ведь так можно вымести все счастье и благосостояние.
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