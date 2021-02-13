13 февраля христианский мир чтит память святого Никиты. В народе святой считается весьма почитаемым, ибо он совершал много добрых дел. Святому Никите молятся как к покровителю огня и верят, что он может спасти от шаровых молний. Также, сегодня празднуют Всемирный день радио.

День Ангела сегодня празднуют: Никита, Виктор и Илья. Кстати День Валентина в одиночестве: как сохранять спокойствие и не возненавидеть весь мир Приметы 13 февраля Человек, который родился 13 февраля будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.

На солнце видны круги – будет урожайный год.

Ясная ночь и видны звезды – завтра будет солнечная погода.

Воробьи громко щебечут и утепляют гнезда – ожидайте стужи и морозной погоды. Что нельзя делать 13 февраля Не следует сегодня заниматься тяжелой работой.

Нельзя в этот день быть равнодушным к нуждающимся.

Считают, что на Никиты нельзя подметать в доме, ведь так можно вымести все счастье и благосостояние.