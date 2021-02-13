13 лютого християнський світ вшановує пам'ять святого Микити. У народі святий вважається вельми шанованим, бо він здійснював багато добрих справ. До святого Микити моляться як до покровителя вогню і вірять, що він може врятувати від кульових блискавок. Також, сьогодні святкують Всесвітній день радіо.

День Ангела сьогодні святкують: Микита, Віктор та Ілля. До речі День Валентина на самоті: як зберігати спокій і не зненавидіти весь світ Прикмети 13 лютого Людина, яка народилася 13 лютого любитиме мистецтво і може стати хорошим ремісником.

На сонці видно кола – буде урожайний рік.

Ясна ніч і видно зорі – завтра буде сонячна погода.

Горобці голосно щебечуть і утеплюють гнізда – очікуйте холоднечі й морозяної погоди. Що не можна робити 13 лютого Не слід сьогодні займатись важкою роботою.

Не можна у цей день бути байдужим до нужденних.

Вважають, що на Микити не можна підмітати у будинку, адже так можна вимести все щастя і добробут.