13 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
13 лютого християнський світ вшановує пам'ять святого Микити. У народі святий вважається вельми шанованим, бо він здійснював багато добрих справ. До святого Микити моляться як до покровителя вогню і вірять, що він може врятувати від кульових блискавок. Також, сьогодні святкують Всесвітній день радіо.
Джерело:24 канал
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Прикмети 13 лютого
- Людина, яка народилася 13 лютого любитиме мистецтво і може стати хорошим ремісником.
- На сонці видно кола – буде урожайний рік.
- Ясна ніч і видно зорі – завтра буде сонячна погода.
- Горобці голосно щебечуть і утеплюють гнізда – очікуйте холоднечі й морозяної погоди.
Що не можна робити 13 лютого
- Не слід сьогодні займатись важкою роботою.
- Не можна у цей день бути байдужим до нужденних.
- Вважають, що на Микити не можна підмітати у будинку, адже так можна вимести все щастя і добробут.
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