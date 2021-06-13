День Ангела 13 июня празднуют: Борис и Роман.

К слову Гороскоп на неделю 7 – 13 июня 2021 для всех знаков Зодиака

Приметы 13 июня

  • Ночь 13 июня теплая – будет хороший урожай овощей.
  • Утром 13 июня туман – к грибному лету.
  • Зозуля громко кует – признак того, что вскоре установится хорошая погода.
  • Гроза 13 июня – урожай будет бедным.

Что нельзя делать 13 июня

  • Не ссорьтесь сегодня с соседями. Конфликт лишь обострит ситуацию, а не решит ее.
  • Не употребляйте жирную пищу и алкоголь.
  • Не стоит сегодня делиться секретами с коллегами.