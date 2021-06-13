День Ангела 13 червня святкують: Борис та Роман.

До слова Гороскоп на тиждень 7 – 13 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 13 червня

  • Ніч 13 червня тепла – буде гарний врожай овочів.
  • Вранці 13 червня туман – до грибного літа.
  • Зозуля голосно кує – ознака того, що незабаром встановиться гарна погода.
  • Гроза 13 червня – урожай буде бідним.

Що не можна робити 13 червня

  • Не сваріться сьогодні з сусідами. Конфлікт лиш загострить ситуацію, а не вирішить її.
  • Не вживайте жирну їжу й алкоголь.
  • Не варто сьогодні ділитись секретами з колегами.