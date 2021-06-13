День Ангела 13 червня святкують: Борис та Роман.
До слова Гороскоп на тиждень 7 – 13 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 13 червня
- Ніч 13 червня тепла – буде гарний врожай овочів.
- Вранці 13 червня туман – до грибного літа.
- Зозуля голосно кує – ознака того, що незабаром встановиться гарна погода.
- Гроза 13 червня – урожай буде бідним.
Що не можна робити 13 червня
- Не сваріться сьогодні з сусідами. Конфлікт лиш загострить ситуацію, а не вирішить її.
- Не вживайте жирну їжу й алкоголь.
- Не варто сьогодні ділитись секретами з колегами.