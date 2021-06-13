13 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

13 июня чествуют святого Еремея. Еремей был одним из семидесяти апостолов и известен своей добротой, щедростью и мудростью. Святой был епископом и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру.
День Ангела 13 июня празднуют: Борис и Роман.
К слову Гороскоп на неделю 7 – 13 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Приметы 13 июня
- Ночь 13 июня теплая – будет хороший урожай овощей.
- Утром 13 июня туман – к грибному лету.
- Зозуля громко кует – признак того, что вскоре установится хорошая погода.
- Гроза 13 июня – урожай будет бедным.
Что нельзя делать 13 июня
- Не ссорьтесь сегодня с соседями. Конфликт лишь обострит ситуацию, а не решит ее.
- Не употребляйте жирную пищу и алкоголь.
- Не стоит сегодня делиться секретами с коллегами.