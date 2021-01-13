13 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 января чтят память святой Мелании и празднуют Щедрый вечер. В этот день хозяйки старательно готовят праздничный ужин, который в народе называют Щедрой, так как блюда не являются постными, а молодые девушки ходят и поют щедривки.
Щедрый вечер является давним украинским праздником, корни которого уходят к языческим временам. Издавна считалось, что в этот день надо накрывать богатый стол, ведь, по верованиям, такая гостиная должна была обеспечить благосостояние хозяина на следующий год. На Щедрый вечер люди ходят в гости к близким и поют: "Щедрый вечер! Добрый вечер!".
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Также 13 января отмечают праздник Мелании или, как говорят в народе – Меланки. Меланка была единственной дочерью бога Лада, побратима бога Месяца. Однажды, когда князь Месяц был на охоте, свирепый змей похитил Меланку и упрятал в подземное царство. Освободил ее богатырь Безпальчик-Васильчик, который на ней и женился. Следовательно, после Щедрого вечера празднуют Василия.
Именины сегодня празднуют: Михаил и Мелания.
Приметы на 13 января
Приметы
- Если на Щедрый вечер падает мягкий снег – на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым.
- Ночь тиха и ясна – будет счастливый год.
- На Маланки иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.
- Солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.
- На Мелании оттепель, то ждите теплого лета.
Что нельзя делать 13 января
- На Щедрый вечер запрещается желать деньги. Считается, что так вы отдадите всю свою удачу и благополучие другому человеку.
- Избегайте ссор – 13 января не можно ни кричать, ни ругаться.
- Сегодня не стоит выносить мусор. Предки считали, если вы сегодня его выбросите, то и выбросите свое здоровье.
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