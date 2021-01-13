13 января чтят память святой Мелании и празднуют Щедрый вечер. В этот день хозяйки старательно готовят праздничный ужин, который в народе называют Щедрой, так как блюда не являются постными, а молодые девушки ходят и поют щедривки.

Щедрый вечер является давним украинским праздником, корни которого уходят к языческим временам. Издавна считалось, что в этот день надо накрывать богатый стол, ведь, по верованиям, такая гостиная должна была обеспечить благосостояние хозяина на следующий год. На Щедрый вечер люди ходят в гости к близким и поют: "Щедрый вечер! Добрый вечер!".

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Также 13 января отмечают праздник Мелании или, как говорят в народе – Меланки. Меланка была единственной дочерью бога Лада, побратима бога Месяца. Однажды, когда князь Месяц был на охоте, свирепый змей похитил Меланку и упрятал в подземное царство. Освободил ее богатырь Безпальчик-Васильчик, который на ней и женился. Следовательно, после Щедрого вечера празднуют Василия.

Именины сегодня празднуют: Михаил и Мелания.



Приметы на 13 января

Приметы

Если на Щедрый вечер падает мягкий снег – на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым.

Ночь тиха и ясна – будет счастливый год.

На Маланки иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

Солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

На Мелании оттепель, то ждите теплого лета.

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