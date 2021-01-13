13 січня вшановують пам'ять святої Меланії та святкують Щедрий вечір. У цей день господині старанно готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними, а молоді дівчата ходять і співають щедрівок.

Щедрий вечір є давнім українським святом, корені якого сягають язичницьких часів. Здавна вважалось, що в цей день треба накривати багатий стіл, адже, за віруваннями, така гостина повинна була забезпечити добробут господаря на наступний рік. На Щедрий вечір люди ходять у гості до близьких й співають: "Щедрий вечір! Добрий вечір!".

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Також 13 січня відзначають свято Меланії або, як кажуть у народі – Меланки. Меланка була єдиною донькою бога Лада, побратима бога Місяця. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Меланку й запроторив у підземне царство. Визволив її богатир Безпальчик-Васильчик, який з нею і одружився. Відтак, після Щедрого Вечора святкують Василя.

Іменини сьогодні святкують: Михайло та Меланія.



Прикмети на 13 січня

Прикмети

Якщо на Щедрий вечір падає м'який сніг – на врожай, а якщо тепло, то літо буде дощовим.

Ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.

На Маланки іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.

Сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.

На Меланії відлига, то чекайте теплого літа.

Що не можна робити 13 січня