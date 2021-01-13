13 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 січня вшановують пам'ять святої Меланії та святкують Щедрий вечір. У цей день господині старанно готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними, а молоді дівчата ходять і співають щедрівок.
Щедрий вечір є давнім українським святом, корені якого сягають язичницьких часів. Здавна вважалось, що в цей день треба накривати багатий стіл, адже, за віруваннями, така гостина повинна була забезпечити добробут господаря на наступний рік. На Щедрий вечір люди ходять у гості до близьких й співають: "Щедрий вечір! Добрий вечір!".
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Також 13 січня відзначають свято Меланії або, як кажуть у народі – Меланки. Меланка була єдиною донькою бога Лада, побратима бога Місяця. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Меланку й запроторив у підземне царство. Визволив її богатир Безпальчик-Васильчик, який з нею і одружився. Відтак, після Щедрого Вечора святкують Василя.
Іменини сьогодні святкують: Михайло та Меланія.
Прикмети на 13 січня
Прикмети
- Якщо на Щедрий вечір падає м'який сніг – на врожай, а якщо тепло, то літо буде дощовим.
- Ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.
- На Маланки іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.
- Сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.
- На Меланії відлига, то чекайте теплого літа.
Що не можна робити 13 січня
- На Щедрий вечір забороняється зичити гроші. Вважається, що так ви віддасте всю свою вдачу та добробут іншій людині.
- Уникайте сварок – 13 січня не можна ні кричати, ні лихословити.
- Сьогодні не варто виносити сміття. Предки вважали, якщо ви нині його викинете, то й викинете своє здоров'я.
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