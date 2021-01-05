13 січня українці відзначають Щедрий вечір, або Маланку. Це свято сповнене світлом і добротою, а також відрізняється своїми унікальними традиціями і звичаями. Одна з таких традицій – щедрівки. найгарніші щедрівки, які можна вивчити з дитиною – читайте у матеріалі Traditions 24.

За українськими звичаями, колядують переважно чоловіки, а щедрують жінки та дівчата. Однією з найвідоміших щедрівок вважають музичний твір українського композитора Миколи Леонтовича "Щедрик". Ця композиція стала дуже популярною не тільки в Україні, але й на Заході, де пісню називають Carols of the Bells.

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Тексти щедрівок українською:

"Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Л. Пінчук



Щедрівки українською мовою для дітей

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Діти хай у Вашім домі

Будуть вік увесь здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

В новий рік добро, надіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

В Щедрий вечір щедрівонька,

Прилетіла ластівка.

Гарну пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Щоби Вам защедрували.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки!

З Новим Щастям! З Новим Роком!

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю,

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте здорові, щасливі й багаті!

Хай пісня чудова лунає на святі!

***

Прийшли щедрувати

До вашої хати.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

Тут живе господар –

Багатства володар.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А його багатство –

Золотії руки.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А його потіха –

Хорошії діти.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

***

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в першому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в другому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому — дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце — жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки — його діти.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!