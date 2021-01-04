Коляда вважається одною із давніх українських традицій. Під час різдвяних свят діти та дорослі радіють й співають святкових пісень, у яких прославляють народження Ісуса Христа. Якщо ви хочете відсвяткувати різдвяні свята за українськими звичаями й знати коли правильно колядувати, щедрувати і посівати в Україні – читайте матеріал Traditions 24.

Коли колядують в Україні

Згідно до українських традицій, віряни починають колядувати 7 січня. Цікавим є те, що на Святу Вечерю співати колядок не прийнято. Тож, на Різдво колядники ходять від хати до хати й співають найкращі колядки, розповідають віншування, за які потім отримують щедрі дарунки господарів у вигляді смаколиків чи грошей.

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Юрба колядників ходить прославляти Христа своїми піснями від 7 до 14 січня. Переважно, колядує гурт дітей, але до цієї традиції також долучаються дорослі. Варто відзначити, що колядувати починають у різних регіонах України не одночасно: на Покутті (східна частина сучасної Івано-Франківської області) ідуть колядувати вже на Святий вечір, на Півдні та Сході України колядують на перший день Різдва, після закінчення Богослужіння. На західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят вранці.

Коли посівають в Україні

Посівають (засівають) на Старий Новий рік (на Василя), 14 січня вранці. За традицією, посівальниками мають бути хлопчики, оскільки в народі вважали, що першим на Новий рік мав зайти в хату чоловік, щоб все було добре. Посівали зерном – житом або пшеницею.



Засівання в Україні

Коли щедрують в Україні

Щедрують із вечора до півночі в переддень Святого Василя, чи, як ще кажуть – Старого Нового року, тобто 13 січня.

За християнським календарем – це також день преподобної Меланії. Меланка-Вода приходить на щедрий вечір разом із Василем-Місяцем сповістити господарям про урочистості та справити гостини, які в народі так і називають – гостини Меланки.