Коляда считается одной из древних украинских традиций. Во время рождественских праздников дети и взрослые радуются и поют праздничных песни, в которых прославляют рождение Иисуса Христа. Если вы хотите отпраздновать рождественские праздники по украинским обычаям и знать, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине, – читайте материал Traditions 24.

Когда колядуют в Украине

Согласно украинским традициям, верующие начинают колядовать 7 января. Интересно то, что на Святой ужин петь колядки не принято. Так, на Рождество колядники ходят от дома к дому и поют лучшие колядки, рассказывают поздравления, за которые потом получают щедрые дары хозяев в виде сладостей или денег.

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Толпа колядников ходит прославлять Христа своими песнями с 7 по 14 января. Преимущественно, колядует группа детей, но к этой традиции также приобщаются взрослые. Стоит отметить, что колядовать начинают в разных регионах Украины не одновременно: на Покутье (восточная часть современной Ивано-Франковской области) идут колядовать уже на Святой вечер, на Юге и Востоке Украины колядуют в первый день Рождества, после окончания Богослужения. На западном Подолье идут колядовать на второй день праздников утром.

Когда посевают в Украине

Посевают (засевают) на Старый Новый год (на Василия), 14 января утром. По традиции, посевальщиками должны быть мальчики, поскольку в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина, чтобы все было хорошо. Посевали зерном – рожью или пшеницей.



Засевание в Украине

Когда щедруют в Украине

Щедруют с вечера до полуночи в канун Святого Василия, или, как еще говорят – Старого Нового года, то есть 13 января.

По христианскому календарю – это также день преподобной Мелании. Меланка-Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-месяцем известить хозяев о торжествах и справить праздник, который в народе так и называют, – гостины Меланки.