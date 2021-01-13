Старий Новий рік відзначають 14 січня, а цьогоріч це свято припадає на четвер. Здавна вважали, що цей день наповнений магією та атмосферою чарів, тому популярним звичаєм є ворожити на Старий Новий рік. Здебільшого це роблять молоді дівчата, які хочуть взнати коли треба чекати своє кохання. Які є ворожіння на Старий Новий рік – читайте в матеріалі Traditions 24.

Чому ворожать на Старий Новий рік

Період святок (з 7 по 19 січня) здавна вважається особливим, люди вірили, що саме в ці дні доля може відкрити свої секрети і таємниці. Про майбутнє дізнавалися з ворожіння та різних народних прикмет. Незаміжні дівчата в ніч на Старий Новий рік ворожили не лише на своє майбутнє, але й на судженого.

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У період святок можна дізнатись не лише ім'я свого судженого, а й колір його волосся, характер чи фігуру. А також дату весілля, кількість дітей, чи буде щлюб успішним.

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У народі вважалося, що саме ворожіння у ніч з 13 на 14 січня – найбільш правдиві. Навіть існувала така приказка: "Все, що загадає дівиця червона під Василя – все збудеться, а що збудеться – не минеться".



Ворожіння на Святки – найбільш точні та правдиві

Народні традиції ворожіння забуваються, втрачаючи свою форму і зміст. Проте й досі в ніч на 14 січня багато дівчат бажають зазирнути у своє майбутнє, як колись робили наші прабабусі. Якщо ви теж хочете поворожити в цю містичну ніч – читайте в матеріалі про те, як це можна зробити в домашніх умовах.

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Як підготуватися до ворожіння на Старий Новий рік

Перед ворожінням потрібно налаштуватись на серйозний лад, розпустити волосся, розв’язати всі вузли, які є на одязі (пояси, ремені, декоративні елементи), зняти браслети та кільця й точно сформулювати питання, яке вас цікавить.



Як ворожити на Старий Новий рік

Якщо ви ворожите на майбутнього чоловіка, то це потрібно робити не в сімейній оселі. В цей момент в домі не повинні бути присутніми чоловіки.

Кажуть, що кожне ворожіння на Старий Новий рік потрібно було робити, не сумніваючись у його правдивості, тільки тоді воно неодмінно збудеться.

Ворожіння з гребінцем

Перед сном дівчина кладе під подушку гребінець зі словами "Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся". Якщо уві сні бачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути їй цього року одруженою з тією людиною, яка наснилася.



Ворожіння на Старий Новий рік з гребінцем

Ворожіння книгою

Ще одним цікавим ворожінням є ворожіння книгою. Подумки озвучте своє запитання і навмання в обраній книзі назвіть номер сторінки та рядка. Фраза, написана в цьому місці буде відповіддю на ваше запитання.

Ворожіння на майбутнє з чашками

Для ворожіння потрібно кілька чашок (стільки, скільки й людей, які ворожать). У чашки кладуть перстень, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, в одну чашку наливають трохи води. З закритими очима кожен з тих, хто ворожить, по черзі обирає чашку.

Передбачення на майбутнє наступні: перстень – до весілля; монета – до багатства; хліб – до достатку; цукор – до веселощів; цибуля – до сліз; сіль – до нещастя, а чашка з водою – до життя без особливих змін.

Ворожіння на заміжжя зі свічками

Вам будуть потрібні миска з водою, половинки від шкарлупи волоського горіха у кількості, що дорівнює числу тих, хто ворожить, і стільки ж невеликих свічок або їх шматочків. Свічки потрібно вставити в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в миску.



Ворожіння на Старий Новий рік зі свічками

Дівчина, у якої свічка згорить першою, першою вийде заміж. Відповідно, та дівчина, у якої свічка згорить останньою, і заміж вийде останньою. Якщо у когось шкарлупка зі свічкою потонула, тій дівчині і зовсім заміжній не бувати.

Ворожіння на ім'я майбутнього чоловіка

Ще одне дуже популярне ворожіння на Старий Новий рік – це пошук нареченого під подушкою. Для цього покладіть під подушку листочки паперу з написаними на них чоловічими іменами. Вранці дістаньте один з листочків. Ім'я на ньому буде ім'ям вашого судженого.

Також можна опівночі потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я у першого зустрічного. Вірять, що яке ім'я вам назвуть – так і зватимуть вашого майбутнього чоловіка.

Ворожіння на характер майбутнього чоловіка

У ніч з 13 на 14 січня перед тим, як лягти спати, дівчатам потрібно покласти під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці, не дивлячись, варто витягнути одну карту. Який король дівчині дістанеться, таким і чоловік буде: піковий король – старий і ревнивий, трефовий король – військовий, король чирви – молодий і багатий, а бубновий король – бажаний.



Ворожіння на Старий Новий рік з картами

Ворожіння на судженого з панчохою

До цього ворожіння дівчатам доведеться підготуватися заздалегідь – купити панчохи. Перед сном на одну ногу необхідно одягнути нову панчоху і лягти в ліжко. При цьому дівчина повинна примовляти: "Суджений, ряджений, прийди мене роззувати". Чоловік, який уві сні зніме панчоху, стане майбутнім чоловіком.

Ворожіння по нитці

Просуньте три нитки в три голки: чорного, білого і червоного кольорів. Нехай хто-небудь обережно приколе їх до вашого одягу з боку спини. Не знаючи, в який черговості розташовані голки, витягніть одну нитку. Червона нитка означає швидке заміжжя і народження малюка, біла – самотність, а чорна – заміжжя щастя вам не принесе, потрібно звернути увагу на кар'єрне зростання.



Ворожіння на Старий Новий рік по нитці

Ворожіння на одруження

На Старий Новий рік опівночі дівчата-подружки виходять у двір і, зав'язуючи по черзі один одному хусткою очі, повертають кілька разів навколо себе, а потім штовхають дівчину в спину. Якщо вона піде в бік воріт, то скоро вийде заміж. Якщо піде до ганку, то "сидіти їй в дівках" ще один рік.

Ворожіння на варениках

Господиня, готуючи вареники з картоплею, в деякі з них кладе разом із звичайною начинкою "сюрпризи": монети, кільця, горіхи. Саме ворожіння відбувається безпосередньо під час поїдання страви. Кому що випаде – того і чекає.

Монетка або якісь зерна – до багатства, нитка – до дороги, сіль – до сліз, цукор – до хорошого і забезпеченого життя, кільце – до заміжжя, горіх – наявність двох кавалерів, перець – новий залицяльник, кісточка вишні – до поповнення в сім'ї.



Ворожіння на Старий Новий рік з варениками

Ворожіння на крупах

По колу потрібно розставити блюдця з різною крупою: гречкою, пшоном, рисом, манкою, вівсянкою, перловкою, а в окреме блюдце налити воду. Дівчата по черзі розкручують в центрі кола сире яйце і дивляться, в який бік воно покотиться.

Якщо до гречки – наречений буде багатим, до пшона – буде блондином, до рису – буде одруженим, до манки – наречений буде з півночі, до перловки – наречений буде військовим. Вода означає, що дівчину чекають подорожі. Якщо яйце крутиться на місці, значить, дівчина в цьому році заміж не вийде.

Ворожіння воском

Запаліть свічку, подумайте про свою долю і налийте трохи воску в миску з холодною водою. Після того, як віск накрапав у воду, уважно розгляньте фігуру, яка у вас вийшла. На що вона схожа, таким і буде ваше майбутнє. Будинок символізує нове життя, господарство, домашні клопоти. Кільце та інші прикраси – до швидкого весілля. Одяг – до оновлення. Дерева – до радісних подій. Собака – до нового друга. А ось незрозумілі або потворні фігури обіцяють неприємності та хвороби.

Ворожіння на бажання

Перед сном 13 січня напишіть на окремих папірцях 12 бажань, акуратно згорніть і покладіть під подушку. Вранці, прокинувшись, витягніть 3 з них – вони обов'язково здійсняться в новому році.



Ворожіння на Старий Новий рік на бажання