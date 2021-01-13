Старий Новий рік: найкращі привітання у прозі та віршах
Старий Новий рік цьогоріч відзначають 14 січня. Пропонуємо вам привітати ваших рідних і близьких з цим чудовим святом. Найкращі привітання, які змусять усміхатись кожного – шукайте у матеріалі.
Редакція Traditions 24 радісно вітає вас із святом Старого Нового року! Бажаємо вам великої радості та сердець, наповнених щирою любов'ю, а щоб наступний рік був для ваших рідних і близьких щасливим і здоровим, привітайте їх теплими словами.
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Привітання зі Старим Новим роком у прозі
Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2021 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!
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Від щирого серця вітаю зі Старим Новим роком і бажаю позитивних днів, яскравих подій, хороших друзів і море приємних відкриттів. Нехай мрії збуваються, зарплата підвищується, температура знижується, а любов додається. Перспективних ідей, нових можливостей, улюблених занять, міцних обіймів і ніжних поцілунків, вітаю!
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Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю позбавитись від усього старого та непотрібного, бажаю з нової сторінки розпочати цей рік й нехай він буде добрим та вдалим для вас! Щиро бажаю сяяти від щастя, наче ялинка від гірлянд, замиловувати красою, як найяскравіша зірка!
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Нехай у Старий Новий рік у тебе з'явиться бажання терміново позбутися непотрібних речей і обридлих відносин, які зовсім не будуть поєднуватися з гарним настроєм і щирими людьми. Бажаю не втрачати віри в казку і чари, адже для них завжди знайдеться затишне місце в нашому прекрасному житті!
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Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих і нових справах!
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Зустрічайте Старий Новий рік – з веселими піснями та застіллям! Нехай настрій буде святковим, сонячним навіть у холодну січневу пору, нехай здійсняться всі бажання, задумані в ці чарівні дні. Нехай новорічна казка буде маленьким вогником у Вашій душі до наступного Різдва, і на весь рік нехай будуть з Вами добро і радість.
Привітання зі Старим Новим роком у віршах
З Різдвом Христовим
І Новим роком вас вітаємо!
Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного Вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.
Многії-многії літа!
***
Чи вiн старий, чи може він новiший -
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – з старим Новим роком!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби в Старий Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Коли надворі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне, чисте, світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!
***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
***
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!
***
Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік, що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
***
Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!
***
Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.
Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову відмічати!
Їсти є ще досхочу,
Я від щастя закричу:
"З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!"
***
Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком!!
***
Ні золота, ні королівських вам палаців,
Ні тих чудес, що є в тяжкий наш вік,
А просто всім людського щастя!
Бажаю я під Старий Новий Рік!
***
Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.
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