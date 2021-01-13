Старый Новый год в этом году отмечают 14 января. Предлагаем вам поздравить ваших родных и близких с этим замечательным праздником. Лучшие поздравления, которые заставят улыбаться каждого – ищите в материале.

Редакция Traditions 24 радостно поздравляет вас с праздником Старого Нового года! Желаем вам большой радости и сердец, наполненных искренней любовью, а чтобы следующий год был для ваших родных и близких счастливым и здоровым, поздравьте их теплыми словами.

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Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Старый Новый год – это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2021 год будет легким, ярким и приятным, полным новыми событиями и впечатлениями! С праздником!

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От всего сердца поздравляю со Старым Новым годом и желаю положительных дней, ярких событий, хороших друзей и море приятных открытий. Пусть мечты сбываются, зарплата повышается, температура снижается, а любовь прилагается. Перспективных идей, новых возможностей, любимых занятий, крепких объятий и нежных поцелуев, поздравляю!

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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю избавиться от всего старого и ненужного, желаю с новой страницы начать этот год и пусть он будет добрым и удачным для вас! Искренне желаю сиять от счастья, как елка от гирлянд, очаровывать красотой, как самая яркая звезда!

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Пусть в Старый Новый год у тебя появится желание срочно избавиться от ненужных вещей и надоевших отношений, которые совсем не будут сочетаться с хорошим настроением и искренними людьми. Желаю не терять веры в сказку и волшебство, ведь для них всегда найдется уютное место в нашей прекрасной жизни!

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Старый Новый год дарит прекрасный шанс воплотить что-то из невыполненного 1 января – собрать забытых друзей, посетить те места, в которые все вместе не могут собраться. Пусть все заветное свершится и придаст силы для будущих свершений в старых и новых делах!

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Встречайте Старый Новый год – с веселыми песнями и застольем! Пусть настроение будет праздничным, солнечным даже в холодную январскую пору, пусть исполнятся все желания, задуманные в эти волшебные дни. Пусть новогодняя сказка будет маленьким огоньком в Вашей душе до следующего Рождества, и на весь год пусть будут с Вами добро и радость.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

З Різдвом Христовим

І Новим роком вас вітаємо!

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного Вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

Многії-многії літа!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший -

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров'я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – з старим Новим роком!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Коли надворі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне, чисте, світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

***

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

***

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім'я,

Щоб рік, що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

***

Старий Новий рік для тих,

Хто відсвяткувать не встиг.

Новий рік якщо проспав,

І салат не скуштував,

Ти сьогодні наливай,

Про харчі не забувай,

Наминай все, їж і пий,

Лише посуд ти не бий!

А танцюй і веселись,

І сьогодні не журись!

***

Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову відмічати!

Їсти є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

"З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!"

***

Лиш український наш рід

Знає Старий Новий рік!

Знову стіл ми накриваєм

І гостей усіх скликаєм.

Не втомились випивати –

Будем знову святкувати!

А мороз на вулиці – ух!

Живи й міцній український дух!

Зі Старим Новим Роком!!

***

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.