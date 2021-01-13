Старый Новый год: лучшие поздравления в прозе и стихах
Старый Новый год в этом году отмечают 14 января. Предлагаем вам поздравить ваших родных и близких с этим замечательным праздником. Лучшие поздравления, которые заставят улыбаться каждого – ищите в материале.
Редакция Traditions 24 радостно поздравляет вас с праздником Старого Нового года! Желаем вам большой радости и сердец, наполненных искренней любовью, а чтобы следующий год был для ваших родных и близких счастливым и здоровым, поздравьте их теплыми словами.
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Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Старый Новый год – это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2021 год будет легким, ярким и приятным, полным новыми событиями и впечатлениями! С праздником!
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От всего сердца поздравляю со Старым Новым годом и желаю положительных дней, ярких событий, хороших друзей и море приятных открытий. Пусть мечты сбываются, зарплата повышается, температура снижается, а любовь прилагается. Перспективных идей, новых возможностей, любимых занятий, крепких объятий и нежных поцелуев, поздравляю!
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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю избавиться от всего старого и ненужного, желаю с новой страницы начать этот год и пусть он будет добрым и удачным для вас! Искренне желаю сиять от счастья, как елка от гирлянд, очаровывать красотой, как самая яркая звезда!
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Пусть в Старый Новый год у тебя появится желание срочно избавиться от ненужных вещей и надоевших отношений, которые совсем не будут сочетаться с хорошим настроением и искренними людьми. Желаю не терять веры в сказку и волшебство, ведь для них всегда найдется уютное место в нашей прекрасной жизни!
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Старый Новый год дарит прекрасный шанс воплотить что-то из невыполненного 1 января – собрать забытых друзей, посетить те места, в которые все вместе не могут собраться. Пусть все заветное свершится и придаст силы для будущих свершений в старых и новых делах!
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Встречайте Старый Новый год – с веселыми песнями и застольем! Пусть настроение будет праздничным, солнечным даже в холодную январскую пору, пусть исполнятся все желания, задуманные в эти волшебные дни. Пусть новогодняя сказка будет маленьким огоньком в Вашей душе до следующего Рождества, и на весь год пусть будут с Вами добро и радость.
Поздравления со Старым Новым годом в стихах
З Різдвом Христовим
І Новим роком вас вітаємо!
Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного Вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.
Многії-многії літа!
***
Чи вiн старий, чи може він новiший -
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – з старим Новим роком!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби в Старий Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Коли надворі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне, чисте, світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!
***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
***
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!
***
Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік, що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
***
Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!
***
Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.
Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову відмічати!
Їсти є ще досхочу,
Я від щастя закричу:
"З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!"
***
Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком!!
***
Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.
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