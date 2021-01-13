Старый Новый год отмечают 14 января, а в этом году этот праздник приходится на четверг. Издавна считали, что этот день наполнен магией и атмосферой волшебства, поэтому популярный обычай – гадать на Старый Новый год. В основном это делают молодые девушки, которые хотят узнать когда надо ждать свою любовь. Какие есть гадания на Старый Новый год – читайте в материале Traditions 24.

Почему гадают на Старый Новый год

Период святок (с 7 по 19 января) издавна считается особым, люди верили, что именно в эти дни судьба может открыть свои секреты и тайны. О будущем узнавали по гаданию и различным народным приметам. Незамужние девушки в ночь на Старый Новый год гадали не только на свое будущее, но и на суженого.

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В период Святок можно узнать не только имя своего суженого, но и цвет его волос, характер или фигуру. А также дату свадьбы, количество детей, успешный или безуспешный брак.

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В народе считалось, что именно гадания в ночь с 13 на 14 января – наиболее правдивы. Даже существовала такая поговорка: "Все, что загадает девица красная под Василия – все сбудется, а что сбудется – не пройдет".



Гадание на Святки – наиболее точные и правдивые

Народные традиции гадания забываются, теряя свою форму и содержание. Однако до сих пор в ночь на 14 января многие девушки хотят заглянуть в свое будущее, как когда-то делали наши прабабушки. Если вы тоже хотите погадать в эту мистическую ночь – читайте в материале о том, как это можно сделать в домашних условиях.

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Как подготовиться к гаданию на Старый Новый год

Перед гаданием нужно настроиться на серьезный лад, распустить волосы, развязать все узлы, которые есть на одежде (пояса, ремни, декоративные элементы), снять браслеты и кольца и точно сформулировать вопрос, который вас интересует.



Как гадать на Старый Новый год

Если вы гадаете на будущего мужа, то это нужно делать не в семейном доме. В этот момент в доме не должны присутствовать мужчины.

Говорят, что каждое гадание на Старый Новый год нужно было делать, не сомневаясь в его правдивости, только тогда оно непременно сбудется.

Гадание с расческой

Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть ей в этом году замужем за тем человеком, который приснился.



Гадание на Старый Новый год с расческой

Гадание книгой

Еще одно интересное гадание – гадание книгой. Мысленно озвучьте свой вопрос и наугад в выбранной книге назовите номер страницы и строки. Фраза, написанная в этом месте будет ответом на ваш вопрос.

Гадание на будущее с чашками

Для гадания нужно несколько чашек (столько, сколько и людей, которые гадают). В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из тех, кто гадает, по очереди, выбирает чашку.

Предсказания на будущее следующие: кольцо – к свадьбе; монета – к богатству; хлеб – к достатку; сахар – к веселью; лук – к слезам; соль – к несчастью, а чашка с водой – к жизни без особых изменений.

Гадание на замужество со свечами

Вам нужны миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, в количестве, равном числу тех, кто гадает, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.



Гадание на Старый Новый год со свечами

Девушка, у которой свеча сгорит первой, первой выйдет замуж. Соответственно, и девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого-то скорлупка с огнем утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.

Гадание на имя будущего мужа

Еще очень популярное гадание на Старый Новый год – это поиск жениха под подушкой. Для этого вам нужно положите под подушку листочки бумаги с написанными на них мужскими именами. Утром достаньте один из листочков. Имя на нем будет именем вашего суженого.

Также можно в полночь нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Верят, что какое имя вам назовут – так и будут звать вашего будущего мужа.

Гадание на характер будущего мужа

В ночь с 13 на 14 января перед тем, как лечь спать, девушкам нужно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, стоит вытянуть одну карту. Какой король девушке достанется, таким и муж будет: пиковый король – старый и ревнивый, трефовый король – военный, король черви – молодой и богатый, а бубновый король – желанный.



Гадание на Старый Новый год с картами

Гадание на суженого с чулком

К этому гаданию девушкам придется подготовиться заранее – купить чулки. Перед сном на одну ногу необходимо надеть новый чулок и лечь в постель. При этом девушка должна приговаривать: "Суженый, ряженый, приди с меня снимать обувь". Мужчина, который во сне снимет чулок – станет будущим мужем.

Гадание по нитке

Вставьте три нитки в три иголки: черного, белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь осторожно приколет их к вашей одежде со стороны спины. Не зная, в какой очередности расположены иглы, вытяните одну нитку. Красная нить означает скорое замужество и рождение малыша, белая – одиночество, а черная – замужество счастья вам не принесет, нужно обратить внимание на карьерный рост.



Гадание на Старый Новый год по нитке

Гадание на свадьбу

На Старый Новый год в полночь девушки-подружки выходят во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, вращают несколько раз вокруг себя, а потом толкают девушку в спину. Если она пойдет в сторону ворот, то скоро выйдет замуж. Если пойдет к крыльцу, то сидеть ей в девках еще один год.

Гадание на варениках

Хозяйка, готовя вареники с картошкой, в некоторые из них кладет вместе с обычной начинкой "сюрпризы": монеты, кольца, орехи. Само гадание происходит непосредственно во время поедания блюда. Кому что выпадет – того и ждет.

Монетка или какие-то зерна – к богатству, нить – к дороге, соль – к слезам, сахар – к хорошей и обеспеченной жизни, кольцо – к замужеству, орех – наличие двух кавалеров, перец – новый ухажер, косточка вишни – к пополнению в семье.



Гадание на Старый Новый год с варениками

Гадание на крупах

По кругу нужно расставить блюдца с разной крупой: гречкой, пшеном, рисом, манкой, овсянкой, перловкой, а в отдельное блюдце налить воду. Девушки по очереди раскручивают в центре круга сырое яйцо и смотрят, в какую сторону оно покатится.

Если к гречке – жених будет богатым, к пшену – будет блондином, к рису – будет женат, к манке – жених будет с севера, к перловке – жених будет военным. Вода означает, что девушку ждут путешествия. Если яйцо крутится на месте, значит, девушка в этом году замуж не выйдет.

Гадание воском

Зажгите свечу, подумайте о своей судьбе и налейте немного воска в миску с холодной водой. После того как воск накапал в воду, внимательно рассмотрите фигуру, которая у вас получилась. На что она похожа, таким и будет ваше будущее. Дом символизирует новую жизнь, хозяйство, домашние хлопоты. Кольцо и другие украшения – к скорой свадьбе. Одежда – к обновлению. Деревья – к радостным событиям. Собака – к новому другу. А вот непонятные или уродливые фигуры сулят неприятности и болезни.

Гадание на желание

Перед сном 13 января напишите на отдельных бумажках 12 желаний, аккуратно сверните и положите под подушку. Утром, проснувшись, вытяните 3 из них – они обязательно исполнятся в новом году.



Гадание на Старый Новый год по желанию